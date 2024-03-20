Хорватия хочет привлечь азербайджанские инвестиции в свои проекты зеленой энергетики

Азербайджан мог бы инвестировать в проекты возобновляемой энергетики Хорватии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

"Нам необходимо поделиться своим опытом и изучить возможное будущее сотрудничество между нашими компаниями. Мы также видим потенциал для того, чтобы Азербайджан стал инвестором в некоторые хорватские проекты ВИЭ", - сказал источник.

Источник полагает, что существует прекрасная возможность для сотрудничества в геотермальном секторе, поскольку Азербайджан обладает значительными ноу-хау в отношении этой технологии.

Что касается возможности присоединения Хорватии к "зелёному" энергетическому коридору Азербайджан-Европа, источник отметил, что переговоров относительно упомянутого проекта не велось, но Хорватия поддерживает все возможности, которые будут способствовать декарбонизации энергетического сектора в ЕС.

Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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