В Азербайджане в связи с COP29 будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает в субботу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной Милли Меджлисом (парламентом) поправке к Налоговому кодексу.

Согласно изменению, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), освобождаются от подоходного налога на срок в 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

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