https://news.day.az/economy/1656945.html Азербайджан рад играть роль в выявлении потенциала Каспия в сфере "зеленой" энергии - Самир Шарифов
Азербайджан рад играть роль в выявлении потенциала Каспия в сфере "зеленой" энергии - Самир Шарифов
Азербайджан рад играть роль в выявлении потенциала Каспия в сфере "зеленой" энергии.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.
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