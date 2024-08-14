Новая Зеландия теряет рекордное число жителей

Из-за роста безработицы, высоких процентных ставок, слабого экономического роста Новую Зеландию покидает рекордное количество людей.

Как сообщает Day.Az, по данным Статистического управления Новой Зеландии, за отчетный период с июня 2023 по июнь 2024 года Новую Зеландию покинули 131 200 человек, что является рекордным показателем. Около трети из них направились в Австралию.

Вместе с тем сокращается число иностранных граждан, желающих переехать в Новую Зеландию, что также связано с замедлением экономики.

Экономика Новой Зеландии испытывает трудности после того, как центральный банк повысил процентные ставки на 521 базисный пункт, что стало самым агрессивным ужесточением с момента введения официальной процентной ставки в 1999 году.

Годовой рост экономики составил 0,2 процента в первом квартале, безработица выросла до 4,7 процента во втором квартале, а инфляция остается высокой на уровне 3,3 процента. В то же время правительство Новой Зеландии провело значительное сокращение государственных служб страны, оставив многих квалифицированных работников в поисках работы.

Отметим, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил в рамках борьбы с нелегальной миграцией в стране "начать с депортации 1 млн" человек, незаконно находящихся в Соединенных Штатах.

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