Азербайджан стал производить больше автомобилей

В январе-июле 2024 года в Азербайджане было произведено 2 524 единицы легковых автомобилей и 290 единиц грузовых автомобилей.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей выросло на 35.3 процента, а производство грузовых автомобилей - на 42.2.

Отметим, что недавно в Китае составили рейтинг самых качественных электрокаров и гибридов.

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