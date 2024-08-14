https://news.day.az/economy/1681935.html Азербайджан стал производить больше автомобилей
Азербайджан стал производить больше автомобилей
В январе-июле 2024 года в Азербайджане было произведено 2 524 единицы легковых автомобилей и 290 единиц грузовых автомобилей.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.
Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей выросло на 35.3 процента, а производство грузовых автомобилей - на 42.2.
Отметим, что недавно в Китае составили рейтинг самых качественных электрокаров и гибридов.
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