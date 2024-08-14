Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда цены выросли на 2,5%.

Предварительно было объявлено о повышении цен на 2,6%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Оценка июльской инфляции в помесячном выражении была пересмотрена до 0,2% с 0,1%. Таким образом, ее темпы остались на уровне июня.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом и на 0,2% в помесячном выражении. В июне первый показатель увеличился на 2,2%, второй - на 0,1%.

Повышение цен на энергоносители во Франции в июле ускорилось до 8,5% в годовом выражении с 4,8% месяцем ранее, на продукты питания - замедлилось до 0,5% с 0,8%.

Услуги подорожали на 2,5% (2,9% месяцем ранее).

Отметим, что из-за роста безработицы, высоких процентных ставок, слабого экономического роста Новую Зеландию покидает рекордное количество людей.

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