ACWA Power заинтересована опреснить Каспий

Источник: Агентство международной информации Trend

ACWA Power очень заинтересована в разработке проекта опреснения воды Каспийского моря в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор по Центральной Азии базирующейся в Саудовской Аравии компании ACWA Power Абид Малик.

Он отметил, что Азербайджан сталкивается со значительными проблемами водных ресурсов, и для удовлетворения растущего спроса на воду на Абшеронском полуострове Агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с министерством экономики инициировало разработку проекта опреснения воды Каспийского моря в рамках модели государственно-частного партнерства.

"В феврале 2024 года министерство экономики и Агентство водных ресурсов направили запрос на информацию для создания опреснительной установки обратного осмоса морской воды с суточной производительностью 300 000 кубометров в промышленной зоне Сумгайыта в рамках модели государственно-частного партнерства. Крайний срок подачи заявок на проект - ноябрь 2024 года", - сказал Малик.

Он подчеркнул, что как крупнейший в мире разработчик и оператор опреснительных установок ACWA Power очень заинтересована в разработке проекта опреснения Каспийского моря.

"ACWA Power имеет подтвержденную репутацию с разработкой 19 опреснительных установок производительностью более 8 миллионов кубометров в день. Будучи признанными компанией года в сфере опреснения несколько раз (последний раз в 2023 году), мы установили мировые стандарты, значительно повысив эффективность опреснительных установок, сократив потребление электроэнергии при опреснении на 45% за последнее десятилетие и достигнув уровня готовности установки на 99% или более (превысив мировой показатель в 95%), при этом обеспечивая надежность системы и устойчивое снабжение питьевой водой сообществ", - сказал Малик.

Он добавил, что ACWA Power продолжает внедрять инновации, и команда компании возглавила 40 научно-исследовательских проектов, создала мощную сеть исследовательских центров по всему миру. В настоящее время ACWA Power управляет крупнейшей в мире установкой обратного осмоса для опреснения воды в Тавиле (Абу-Даби, ОАЭ).

"Мы с нетерпением ждем возможности использовать наш опыт для поддержки Азербайджана в эффективном и устойчивом удовлетворении его потребностей в воде", - сказал Малик.

Отметим, что недавно Абид Малик заявил, что запуск Хызы-Абшеронской ветровой электростанции в Азербайджане в рамках первого этапа эксплуатации состоится во втором квартале 2025 года.

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