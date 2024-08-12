В Азербайджане заработает крупнейшая ветроэлектростанция на Кавказе

Источник: Агентство международной информации Trend

Запуск Хызы-Абшеронской ветровой электростанции в Азербайджане в рамках первого этапа эксплуатации состоится во втором квартале 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор по Центральной Азии базирующейся в Саудовской Аравии компании ACWA Power Абид Малик.

Он подчеркнул, что Хызы-Абшеронская ветровая электростанция будет включать в себя в общей сложности 37 ветровых турбин.

"Мы планируем ввести в эксплуатацию электростанцию и начать работы в рамках первого этапа эксплуатации к началу второго квартала 2025 года. Этот начальный этап станет важной вехой в нашей стратегии наращивания мощности, поскольку мы работаем над достижением полной эксплуатационной мощности", - сказал Малик.

Отметим, что ветровая электростанция Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт станет первым независимо разработанным проектом ветроэнергетики коммунального масштаба в Азербайджане и крупнейшим в Кавказском регионе. Электростанция будет ежегодно вырабатывать до 893 гигаватт-часов (ГВт/ч) чистой электроэнергии и, как ожидается, позволит сократить выбросы углерода более чем на 400 000 тонн в год. Она будет работать в течение 25 лет по принципу "строительство-владение-эксплуатация" (BOO - Build - Own - Operate), и эксплуатация и обслуживание будут обеспечены компанией ACWA Power.

Электростанция будет построена в двух местах: Зона-1 в Абшеронском районе и Хызы-3 - в Хызинском районе, с 37 ветровыми турбинами, расположенными с учетом оптимального захвата ветра. Этот проект соответствует целям Азербайджана по диверсификации экономики и модернизации энергетической системы, включая увеличение прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и экспорт, как указано в Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики. Ветровая электростанция Хызы-Абшерон является ключевым элементом этих усилий по диверсификации экономики.

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