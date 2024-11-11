COP for Hope: COP29 - важный фактор для достижения положительных результатов по климату

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал профессор Университета Саймона Фрейзера в Канаде Тако Ниет.

Он сказал Trend, что эта конференция является действительно важным фактором для достижения положительных результатов в отношении климата во всем мире, передает Day.Az.

Саймон Фрейзер отметил, что проводил исследования по энергетической системе и относительно того, как определенные системы работают без ископаемого топлива.

"Я думаю, что эта конференция также невероятно масштабна. Многое происходит в первый день конференции. Действительно интересно увидеть, как обсуждается климатическое финансирование. Я считаю, что эта конференция является действительно важным фактором в достижении положительных климатических результатов во всем мире. Канада находится в довольно хорошем положении с точки зрения декарбонизации, но также очень важно помочь другим странам и убедиться, что другие страны могут двигаться в направлении декарбонизации. Информация об этом и подробности очень интересны", - отметил он.

Саймон Фрейзер, который впервые посетил Азербайджан, сказал, что здесь очень гостеприимные люди.

"Вчера вечером я совершил прогулку по Ичери Шехер. У меня была возможность поближе познакомиться со многими интересными историческими памятниками. До этого я не посещал мероприятия COP. Дискуссии об изменении климата здесь очень интересны", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Это мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в этом регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что климатическое финансирование является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства по достижению 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.