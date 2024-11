COP for Hope: COP29 - еще одна возможность для справедливого энергетического перехода

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

в эксклюзивном интервью Trend Ла Камера сказал, что COP29 под председательством Азербайджанской Республики предоставляет еще одну ключевую возможность вернуть мир на путь справедливого и равноправного энергетического перехода в соответствии с целями Парижского соглашения.

"Это включает в себя принятие Новой коллективной количественной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом", - сказал он.

Ла Камера считает, что основным ожиданием, естественно, может быть достижение соглашения по финансовой цели - не потому, что это позволит обеспечить сумму, достаточную для полной поддержки перехода, а для того, чтобы направить политический сигнал о наличии воли к принятию значимых мер для развивающегося мира.

"COP - это момент, когда создается политический импульс. COP имеет свою собственную природу. Это момент, когда страны собираются вместе, чтобы обменяться опытом и думать над тем, что они могут рекомендовать или обещать, и определить, что они собираются сделать в течение месяца после завершения мероприятия", - сказал Ла Камера.

Что касается IRENA, он сказал, что у организации есть инициативы под названием Transition for Advanced Platform, а также Accelerated Partnership for Renewables in Africa.

"Я уже в четвертый раз здесь, в Баку, в этом году. Мы готовили и запускали вместе с "Тройкой", то есть председательствами COP29, COP28 и COP30, наши отчеты по отслеживанию. Мы также запустили World Energy Transitions Outlook. Это наш флагманский отчет, в котором мы говорим о переходе и рассказываем о технологиях, политике, социально-экономических выгодах", - сказал он.

Генеральный директор IRENA отметил, что отчет по отслеживанию очень своевременен и является результатом сотрудничества с Азербайджаном.

В отчете говорится, что соглашение о Новой коллективной количественной цели по финансированию климата на COP29 будет иметь жизненно важное значение для усиления финансовой поддержки мер по борьбе с изменением климата, а также для вдохновления амбициозных определяемых на национальном уровне вкладов.

Национально определяемые взносы в 2025 году (NDC 3.0) должны более чем вдвое превысить существующие цели по возобновляемым источникам энергии, которые на 5,8 ТВт меньше цели утроения к 2030 году, и должны быть измеримыми, конкретными и лучше соответствовать национальным энергетическим планам, позволяя частному сектору соответствовать национальным целям для обеспечения надежного потока проектов по возобновляемым источникам энергии, говорится в отчете.

"Финансирование должно быть доступно на более выгодных условиях, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся экономик (EMDEs), путем смягчения страновых рисков, а также рисков для валютных обменов и обеспечения более широкой доступности льготного финансирования и грантов.

Правительства должны работать над укреплением денежных потоков энергетического сектора и привлечением государственного финансирования в форме государственных расходов и международных грантов. Положительный потенциал воздействия проектов должен быть включен в оценки для финансирования", - говорится в отчете IRENA.

Далее Ла Камера отметил, что IRENA также будет работать вместе с руководством Азербайджана над возможной инициативой для Центральной Азии.

"Мы будем работать над мероприятием, на котором мы объявим об организации инвестиционного форума в Баку по случаю Энергетической недели. Таким образом, есть много аспектов сотрудничества, которое выглядит плодотворным", - добавил он.