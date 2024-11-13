COP for Hope: Проведение COP29 в Азербайджане является гордостью для тюркского мира

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, передает Day.Az.

Как сказал Trend генсек ОТГ, проведение Азербайджаном такой конференции, как COP29, является источником гордости для тюркского мира.

Он отметил, что COP29 является важной конференцией для всего тюркского мира.

"В настоящее время в Азербайджане собрались лидеры государств мира, в том числе тюркских государств.

На встречах ОТГ были подписаны два важных документа, касающихся "зеленой" энергии. Одним из них является "Тюркское "зеленое" видение", а другим - создание "Зеленого" совета", - сказал Омуралиев.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что в рамках COP29 состоится заседание министров экологии и сельского хозяйства ОТГ.

К.Омуралиев также отметил, что принимающий мероприятие Азербайджан организовал конференцию на самом высоком уровне.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.