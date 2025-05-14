Азербайджан планирует превысить 30% мощности ВИЭ до 2030 года

Азербайджан активно укрепляет законодательную и нормативную базу в сфере энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и модернизации энергетического сектора.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии "Азербайджан: новые возможности для зелёного роста и устойчивой связи" на ежегодных встречах ЕБРР в Лондоне.

Солтанов выделил три ключевые законодательные инициативы, находящиеся сейчас на стадии подготовки: это законы об отоплении, газоснабжении и регулировании. "Особо хочу отметить закон об отоплении, - подчеркнул он. - В нем особое внимание уделяется развитию централизованных систем теплоснабжения, которые пока не слишком широко распространены в Азербайджане. Речь также идёт об энергоэффективности и внедрении новых технологий, таких как тепловые насосы. Именно это и составляет основную идею нового законодательства".

По его словам, важное значение имеет и разрабатываемый закон о регулировании. "Он станет важным шагом вперед, поскольку позволит расширить и укрепить работу регулирующего агентства Азербайджана, в том числе в части формирования тарифной системы, основанной на реальных затратах", - отметил Солтанов.

Среди уже принятых законов он особо выделил закон о возобновляемых источниках энергии.

"Мы ожидаем, что установленная мощность из возобновляемых источников превысит 30% до 2030 года, - сказал он. - На самом деле, уже к 2028 году мы планируем выйти примерно на 32%".

Говоря о законе об энергоэффективности, Солтанов назвал его "качественно новым" для страны.

"Сейчас мы работаем над десятком подзаконных актов - по сертификации зданий, бытовой техники, проведению энергоаудита, - пояснил он. - У нас также создан Фонд энергоэффективности, который имеет устойчивую финансовую основу: его финансирование обеспечивается за счёт налога на ископаемое топливо".

Солтанов назвал энергоэффективность "новым источником энергии", отметив, что в условиях наследия неэффективной застройки советского периода здесь кроется большой потенциал.

"Да, это вызов, но и серьёзная возможность - ведь в этой сфере почти ничего не делалось. Мы очень воодушевлены, - отметил он. - Уже в ближайшие месяцы, не говоря о годах, вы будете все чаще слышать от Министерства энергетики об энергоэффективности - больше, чем о чем-либо еще".