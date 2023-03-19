Почему в возрасте за 40 лет нужно реже есть мясо и пить молоко

Людям старше 40 лет лучше ограничить потребление мяса и молока.

Об этом рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам врача, в возрасте старше 40 нужно сократить потребление красного мяса, молока и мучного. Рацион следует "усилить" продуктами с пищевыми волокнами.

Русакова отметила, что волокнами богаты зелень, овощи и фрукты. Она порекомендовала кроме еды заниматься спортом, по крайней мере регулярно заниматься утренней разминкой. И спать необходимо не менее 7 часов.

"Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых", - объяснила врач.

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