Сладкий картофель и зефир: какое необычное блюдо обожают готовить зимой американцы

Батат - один из популярных продуктов в США, с которым готовят много отличных блюд. Среди них выделяется запеканка с зефиром. Зачем делать сладкий картофель еще более сладким, спросите вы. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказал, что об этом известно.

День благодарения - один из главных американских праздников, окутанный множеством традиций. Особенно кулинарных. Про то, что на праздничном столе, должна стоять запеченная индейка, картофельное пюре и клюквенный соус, уверены, знают многие. Но в некоторых семьях еще любят подавать запеканку из батата и зефира маршмэллоу. Это одно из самых нетривиальных американских блюд, которое обычно готовится поздней осенью и зимой - на День благодарения, Рождество и просто так, когда очень хочется сладкого.

Как давно в США готовят запеканку из батата и маршмэллоу

Рецепт отнюдь не новый, хотя версия с зефиром - все же модернизированная. Изначально, примерно с 1796 года в США готовили запеканку из сладкого картофеля с сахаром, мускатным орехом, сливочным маслом и яйцом. Тоже очень калорийно и.. вкусно - все-таки обмануть рецепторы, которые отлично реагируют на сладкое и жир, невозможно. Увлечение сладкими запеканками из батата с тех пор не угасало, а только разгоралось сильнее. Например, в легендарной "Поваренной книге Бостонской кулинарной школы" 1896 года тоже есть похожий рецепт.

Все изменилось в конце XIX века, когда французские кондитеры придумали маршмэллоу. Прототип у этого десерта, кстати, лекарственный: до того, как начали смешивать сахар с желатином, клейкую белую массу готовили из корня алтея. Вроде бы ей даже лечили ангину. Но в целом из смеси лекарственного растения и подсластителей делали что-то вроде конфет. Пока производители не придумали, как облегчить производство и не разработали рецептуру на основе сахара, желатина и кукурузного крахмала. С 1917 года новый вид маршмэллоу уже массово производился в США. Чтобы сделать продукт популярным, производители объединились с кулинарами. Так был придуман рецепт запеканки из сладкого картофеля с зефиром. Со временем у блюда появилось множество аналогов с некоторыми доработками, но суть осталась прежней.

Из чего готовят запеканку с бататом и маршмэллоу

Сладкий картофель батат (не ямс) и маршмэллоу - основные ингредиенты. Впрочем, есть семьи, которые такого рецепта не придерживаются, поскольку он кажется им хитрой уловкой маркетологов начала XX века. Не менее сладкая запеканка готовится из батата и пекана. Тажке добавляются сахар, масло и сливки.

Если кратко, то запеканку готовят так: около 2 килограммов сладкого картофеля сначала запекают в духовке или микроволновке до мягкости. Затем с плодов снимают кожуру и перекладывают в глубокую посуду. Там батат смешивают с 2 столовыми ложками кленового сиропа, 1 столовой ложкой коричневого сахара и 1 одной столовой ложкой лимонного сока. Соль и перец добавляют по вкусу. Тщательно разминают смесь и перекладывают в форму для запекания. Сверху выкладывают маршмэллоу. Допустимо также посыпать орехами или выложить сверху приготовленную самостоятельно меренгу.