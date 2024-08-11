Названы ягоды, укрепляющие здоровье сердца

Ученые из Политехнического института Гуарда (Португалия) установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее воздействие на стенки кровеносных сосудов и снижает риск развития заболеваний сердца благодаря антиоксидантным свойствам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование португальских ученых основано на результатах предыдущих научных работ на тему влияния питания на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В новом научном обзоре ученые сосредоточились на изучении свойств биоактивных веществ, содержащихся в вишне и других ягодах. К ним относится кверцетин, флавоноиды (растительные пигменты), ресвератрол, феруловая, кофейная и галловая кислоты, а также кислоты фенольного типа - гидроксикоричная и гидроксибензойная.

Научный обзор показал, что эти соединения предотвращают окислительный стресс (особая форма повреждения клеток) и противодействуют воспалительной активности в организме. Они также способствуют расширению сосудов, расслабляют их стенки и снижают уровень сахара в крови, тем самым снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Предотвращение или нейтрализация воспаления вследствие употребления вишни, черешни, ежевики, голубики и малины также нормализует кровяное давление. Кроме того, увеличение доли ягод в рационе снижает вероятность нежелательного увеличения жировой массы и косвенно связанных с этим фактом патологий (например, артеросклероза).

По словам исследователей, для получения максимальной пользы в день можно безопасно съедать около двух небольших чашек ягод.

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