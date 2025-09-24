Развеян миф о похудательных свойствах комбучи

Комбуча не помогает похудеть и не проводит детокс организма. Это миф, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает Day.Az.

"Утверждения о том, что комбуча помогает очистить организм, не имеют под собой научного основания. Термин "детокс" является сугубо маркетинговым; здоровый организм человека уже обладает идеальной и эффективной системой очищения - это печень и почки. Нет никаких убедительных клинических исследований, доказывающих, что комбуча сколь-либо значительно усиливает функции этих органов. Что касается похудения, то любой наблюдаемый эффект, как правило, связан с простым замещением в рационе высококалорийных сладких напитков на этот низкокалорийный кислый напиток. Ни о каком прямом сжигании жира или волшебном ускорении метаболизма речи не идет", - объяснил специалист.

Напиток из чайного гриба можно рассматривать как традиционный ферментированный продукт, который может разнообразить рацион здорового человека при условии его умеренного потребления.

"Однако он не является лекарством или панацеей. Его приготовление требует строгого соблюдения технологических и санитарных норм, а введение в регулярный рацион людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, аллергиями или иммунными нарушениями должно быть обязательно согласовано с лечащим врачом. В умеренных количествах, как правило, до 200-300 миллилитров в день, комбуча может оказывать благотворное влияние на микробиоту кишечника. Однако чрезмерное употребление, превышающее пол-литра в сутки, с высокой долей вероятности приведет к проблемам с пищеварением. Высокая концентрация органических кислот, таких как уксусная и молочная, способна вызывать изжогу и обострение хронических заболеваний, - таких как гастрит или язвенная болезнь. Кроме того, остаточный сахар, который не всегда полностью сбраживается, может стать причиной вздутия живота и метеоризма", - заключил специалист.