Терапевт назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу
Жареную курицу любят все - от детей до взрослых в любой точке мира. Однако такая пища не очень полезна, а для кого-то и вовсе опасна. Насколько вредна жареная курица для здоровья, "Вечерняя Москва" узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, передает Day.Az.
По ее словам, в курице самой по себе нет ничего вредного. Это хорошее мясо и источник белка. Вред появляется только от способа ее приготовления, который выбирает человек.
- Жареная курица - самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше, - предупредила Чернышова.
У курицы есть разные по жирности места, продолжила специалист.
- Без учета кожи окорочка и ножки жирнее, чем грудка. Крылышки, из-за того что в этой части только кожа и подкожный жир, тоже очень жирные. Если человек нуждается в ограничении жиров и хочет питаться менее калорийно, лучше их не есть, - пояснила врач.
Терапевт подчеркнула, что есть жареную курицу не следует при:
- панкреатитах;
- проблемах с желчным пузырем;
- гастритах.
Таким людям врач порекомендовала отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса - котлеткам или тефтелям.
Терапевт также назвала не менее вкусную, но более полезную альтернативу жареной курице.
- Курица-гриль - компромиссный вариант приготовления птицы, потому что в этом случае она жарится без добавления жира. А во время термической обработки лишний подкожный жир вытапливается, - добавила Чернышова.
