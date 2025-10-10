Терапевт назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу

Жареную курицу любят все - от детей до взрослых в любой точке мира. Однако такая пища не очень полезна, а для кого-то и вовсе опасна. Насколько вредна жареная курица для здоровья, "Вечерняя Москва" узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, передает Day.Az.

По ее словам, в курице самой по себе нет ничего вредного. Это хорошее мясо и источник белка. Вред появляется только от способа ее приготовления, который выбирает человек.

- Жареная курица - самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше, - предупредила Чернышова.

У курицы есть разные по жирности места, продолжила специалист.

- Без учета кожи окорочка и ножки жирнее, чем грудка. Крылышки, из-за того что в этой части только кожа и подкожный жир, тоже очень жирные. Если человек нуждается в ограничении жиров и хочет питаться менее калорийно, лучше их не есть, - пояснила врач.

Терапевт подчеркнула, что есть жареную курицу не следует при:

панкреатитах;

проблемах с желчным пузырем;

гастритах.

Таким людям врач порекомендовала отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса - котлеткам или тефтелям.

Терапевт также назвала не менее вкусную, но более полезную альтернативу жареной курице.

- Курица-гриль - компромиссный вариант приготовления птицы, потому что в этом случае она жарится без добавления жира. А во время термической обработки лишний подкожный жир вытапливается, - добавила Чернышова.