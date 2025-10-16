Эксперт назвала осенние лайфхаки фуд-шопинга

Финансовый консультант сервиса "Пакет" от Х5 Ольга Матвеева дала советы по экономичному и здоровому питанию в осенний период. По ее словам, это оптимальное время для приобретения бюджетных и качественных местных овощей и фруктов, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Среди рекомендованных продуктов - картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки, виноград и груши. Из-за высокого спроса они часто продаются со скидкой.

Вместо отказа от летних фруктов и ягод Матвеева предложила заменить их замороженными аналогами, которые можно использовать для приготовления смузи, выпечки и десертов.

Специалист обратила внимание на повышение аппетита в холодные месяцы и посоветовала включить в рацион продукты с длительными углеводами, чтобы обеспечить тело необходимой энергией без перекусов фастфудом.

Еще один полезный совет касается заблаговременной закупки товаров длительного хранения, необходимых для зимних праздников. Сейчас можно выгодно купить соленья, консервацию и прочие готовые блюда, сэкономив время и средства.

- При покупке продуктов обращайте внимание на оптовые предложения ретейлеров и товары собственных торговых марок супермаркетов, которые могут быть представлены по более приятным ценам из-за сниженных маркетинговых расходов, - уточнил финансовый консультант.

Матвеева посоветовала регулярно следить за акционными предложениями крупных сетевых магазинов и пользоваться бонусными картами и кешбэк-программами, чтобы оптимизировать расходы на еду, сообщает Life.ru.