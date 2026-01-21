Какие продукты стоит включить в рацион зимой?

Неблагоприятные факторы зимы - короткий день, недостаток солнца и постоянный холод - требуют дополнительных затрат энергии. В этот период особенно важно добавить в рацион продукты, которые помогают согреваться, поддерживать обмен веществ и иммунитет. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина, передает Day.Az .

В зимний рацион стоит включить орехи и сухофрукты - это концентрат витаминов, микроэлементов и растительных масел. Особенно хороши кедровые орехи, кунжут и миндаль. Из них можно готовить домашние пасты, например урбеч или хумус, которые станут вкусной витаминной добавкой. Но стоит отметить, что орехи часто вызывают аллергическую реакцию или пищевую непереносимость, которую можно выявить с помощью иммуночипов на 286 и 300 аллергенов.

Еще один источник полезных жиров, необходимых для работы сердца и мозга, - морепродукты. Это жирная рыба, печень трески, морские ежи и икра - природный концентрат омега-3, йода, цинка и витаминов A, D и E. Такие продукты помогают обмену веществ, генерировать тепло и служат топливом для всех клеток.

Традиционный русский источник энергии и насыщения - сало и некопченый бекон. В составе сала преобладает витамин D, а в беконе преобладают витамины B. Еще один универсальный источник белка, жиров и витаминов, особенно ценный зимой - это яйца. Это питательный продукт, который легко усваивается, поддерживает выработку тропных гормонов гипофиза и половых гормонов, синтез которых может быть угнетен из-за неблагоприятных сезонных факторов. Так что завтрак из яичницы с беконом не только помогает сохранять чувство сытости до обеда, но и способствует сохранению фертильности.

"В рационе обязательно должны быть мясные продукты, а классический традиционный холодец - это не просто набор белков и жиров, а концентрат коллагена, витаминов и факторов роста, которые с добавлением хрена или горчицы помогают укреплять иммунитет и сохранять красоту кожи, ногтей и волос. Не стоит забывать и о продуктах с антибактериальным и противовирусным эффектом - имбире и хрене, которые содержат ферменты и активные компоненты, которые стимулируют защитные силы организма в период респираторных заболеваний. Несмотря на свои жгучие свойства, они снимают воспаление на слизистых ротоглотки и ЖКТ, улучшая пищеварение", - сказала врач.

В растительной пище зимой на первый план выходят овощи, в которых долго сохраняются витамины: капуста, редька, дайкон, свекла, морковь и тыква. Из них готовят салаты, запеканки или супы-пюре. Особенно полезна квашеная капуста: она сохраняет витамин C и содержит лактобактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. В русской кухне всегда были грибы - соленые, сушеные или добавленные в супы. Они богаты витаминами и белком, дают ощущение сытости и разнообразят зимнее меню. Наряду с квашенной капустой, соленые грибы также содержат большое количество лактобактерий, витаминов и микроэлементов, а также белок, который дает ощущение сытости, поскольку он долго переваривается в желудке, как и сало. В русской кухне соленые грузди даже называют растительным салом. Грибы хороши как самостоятельное блюдо, так и в густых супах.

"А вот от мучных изделий, булочек и макарон зимой лучше держать дистанцию: низкая физическая активность и привычка перекусывать "для настроения" приводят к набору лишнего веса. Быстрые углеводы дают лишь кратковременный прилив энергии, но не питают организм", - отметила Сережина.

Зимний рацион не должен быть тяжелым - в нем важно равновесие. Классика зимнего стола - тарелка густых щей из квашеной капусты с сушеными белыми грибами и разварной говядиной, с ломтем ржаного хлеба и ложкой сметаны: и тепло, и витамины, и вкус, который возвращает силы. А морсы и чай с замороженными ягодами добавят приятную кислинку для баланса вкуса.