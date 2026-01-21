Назван часто отправляющийся в мусор полезный продукт

Врач общей практики Амир Хан призвал не выбрасывать упаковки йогуртов, в которых появляется жидкость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, совет эксперта цитирует издание Surrey Live.

Хан отметил, что многие отправляют йогурты в мусор, если замечают в них жидкость. Он назвал это ошибкой, так как жидкая сыворотка не только безопасна, но и содержит большую часть полезных веществ. "В ней есть белок, кальций, калий, витамины группы В. Она очень полезна для здоровья кишечника", - объяснил Хан.

Специалист рекомендовал не выливать эту жидкость в раковину и не выбрасывать продукт, а просто перемешать его и съесть.

"Сыворотка - это жидкое золото - организм вам будет благодарен", - заключил он.