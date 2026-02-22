Можно ли солить макароны после варки?

Забыли посолить макароны на этапе варки и решили исправить уже при подаче - зря, уверены эксперты.

При варке макарон можно забыть о соли, но проблемой это не считают. Однако при подаче исправить вкус пасты не сможет даже соус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, это отметили кулинарные эксперты портала Good Housekeeping.

Почему макароны нужно солить сразу?

Макароны - это смесь муки и воды. У пасты нет собственного выраженного вкуса. Во время варки она впитывает воду, и, если она недостаточно соленая, так и остаются пресными.

Почему соус не спасет ситуацию?

Соус дополняет пасту, а не компенсирует ее недостатки, добавили опытные кулинары. Блюдо как было, так и останется пустым. Проще сразу щедро посолить воду, ведь большая часть приправы все равно "сольется" вместе с водой.

Правильная последовательность проста: