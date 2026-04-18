Названы продукты, снижающие риск возрастной потери зрения

Активное потребление кальция из молочных продуктов снижает риск возрастной макулодистрофии - одной из главных причин ухудшения зрения у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Китая.

результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Макулодистрофия - это хроническое заболевание сетчатки, при котором повреждается макула - часть, отвечающая за центральное зрение. Чаще всего патология развивается после 55 лет. Заболевание примерно вдвое чаще встречается у женщин.

При сухом типе макулодистрофии в сетчатке накапливаются друзы - желтоватые отложения из белков и жиров, которые препятствуют нормальному кровоснабжению сетчатки. При влажной форме заболевания в макуле начинают активно разрастаться кровеносные сосуды, что вызывает отек и кровоизлияния.

В исследовании приняли участие 568 человек, включая пациентов с этим диагнозом и здоровых добровольцев. Ученые проанализировали их рацион и сопоставили уровень потребления кальция с состоянием зрения. Выяснилось, что у людей с более высоким поступлением кальция риск развития заболевания был почти в два раза ниже.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников, получавших кальций из молочных продуктов. В частности, регулярное употребление молока и йогурта было связано со значительным снижением риска макулодистрофии. Особенно заметной эта связь оказалась у людей с изначально низким потреблением кальция - менее 800 мг на 2000 килокалорий в день.

При этом кальций из сухого молока и растительных источников, таких как овощи и бобовые, не продемонстрировал статистически значимого влияния на риск заболевания.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако указывают на возможную роль питания в профилактике возрастных заболеваний глаз. По их мнению, включение молочных продуктов в рацион может стать простым и доступным способом поддержания здоровья зрения, особенно у людей с дефицитом кальция.