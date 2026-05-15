Три творожные запеканки для завтрака
Творожная запеканка не надоедает, потому что каждый раз ее можно готовить по-новому.
Готовится творожная запеканка без особых сложностей и легко меняется под настроение: сегодня в ней - ягоды и шоколад, завтра - уже какао или цитрусовая цедра.
Как передает Day.Az, редакция "Едим Дома" собрала 3 варианта, которые можно опробовать на домашней кухне: быструю запеканку в банке, нежную без муки и манки и эффектную мраморную.
Творожная запеканка в банке за 15 минут
Хороший вариант для тех, кто не хочет включать духовку с утра. Запеканка готовится в микроволновке и получается очень мягкой и воздушной. Заполнять баночки до самого верха не нужно: масса заметно поднимается при приготовлении.
Ингредиенты:
- творог - 350 г
- яйцо - 1 шт.
- сливочное масло - 40 г
- сахар - 60 г
- ванильный сахар - 1 ч. л.
- кукурузный крахмал - 1 ст. л.
- брусника или шоколадные капли - по вкусу
Как готовим:
- Масло взбейте с сахаром и яйцом.
- Добавьте творог и крахмал, перемешайте до однородности.
- Разделите массу на части и добавьте разные наполнители.
- Разложите по баночкам и готовьте в микроволновке 5-7 минут при 600 Вт.
Творожная запеканка без муки и манки
Более плотная и влажная по текстуре запеканка без муки и манки становится вкуснее после охлаждения. В этом рецепте важно использовать именно кукурузный или тапиоковый крахмал: картофельный сделает запеканку слишком плотной.
Ингредиенты:
- творог - 500 г
- яйца - 4 шт.
- сахар - 2 ст. л.
- сметана - 2 ст. л.
- кукурузный крахмал - 2 ст. л.
- ванилин - по вкусу
Как готовим:
- Творог, желтки, сахар, сметану и крахмал пробейте блендером.
- Белки отдельно взбейте до пышности.
- Аккуратно соедините обе массы.
- Выпекайте около часа в мультиварке или духовке до румяной корочки.
Мраморная творожная запеканка
Тем, кто хочет получить не только вкусный, но и красивый десерт, понравится мраморная запеканка. Для того, чтобы рисунок получился выразительным, творожные массы советуют выкладывать слоями и не перемешивать.
Ингредиенты:
- творог - 600 г
- яйца - 4 шт.
- кукурузный крахмал - 2 ст. л.
- какао - 2 ст. л.
- молоко - 50 мл
- сахар - по вкусу
Как готовим:
- Взбейте творог, яйца и сахар до гладкости.
- Разделите массу: в одну часть добавьте крахмал, в другую - какао и молоко.
- Выкладывайте слоями в форму.
- Выпекайте при 180°C около 40-50 минут.
Что добавить в творожную запеканку?
Шеф-повар Иван Кудряшов считает, что "начинка" запеканки не должна ограничиваться только изюмом и курагой. По его словам, всегда хорошо с творогом сочетаются:
- кумкват;
- орехи;
- цитрусовая цедра;
- вяленые ягоды;
- чурчхела.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре