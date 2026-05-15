Три творожные запеканки для завтрака

Творожная запеканка не надоедает, потому что каждый раз ее можно готовить по-новому.

Готовится творожная запеканка без особых сложностей и легко меняется под настроение: сегодня в ней - ягоды и шоколад, завтра - уже какао или цитрусовая цедра.

Как передает Day.Az, редакция "Едим Дома" собрала 3 варианта, которые можно опробовать на домашней кухне: быструю запеканку в банке, нежную без муки и манки и эффектную мраморную.

Творожная запеканка в банке за 15 минут

Хороший вариант для тех, кто не хочет включать духовку с утра. Запеканка готовится в микроволновке и получается очень мягкой и воздушной. Заполнять баночки до самого верха не нужно: масса заметно поднимается при приготовлении.

Ингредиенты:

творог - 350 г

яйцо - 1 шт.

сливочное масло - 40 г

сахар - 60 г

ванильный сахар - 1 ч. л.

кукурузный крахмал - 1 ст. л.

брусника или шоколадные капли - по вкусу

Как готовим:

Масло взбейте с сахаром и яйцом.

Добавьте творог и крахмал, перемешайте до однородности.

Разделите массу на части и добавьте разные наполнители.

Разложите по баночкам и готовьте в микроволновке 5-7 минут при 600 Вт.

Творожная запеканка без муки и манки

Более плотная и влажная по текстуре запеканка без муки и манки становится вкуснее после охлаждения. В этом рецепте важно использовать именно кукурузный или тапиоковый крахмал: картофельный сделает запеканку слишком плотной.

Ингредиенты:

творог - 500 г

яйца - 4 шт.

сахар - 2 ст. л.

сметана - 2 ст. л.

кукурузный крахмал - 2 ст. л.

ванилин - по вкусу

Как готовим:

Творог, желтки, сахар, сметану и крахмал пробейте блендером.

Белки отдельно взбейте до пышности.

Аккуратно соедините обе массы.

Выпекайте около часа в мультиварке или духовке до румяной корочки.

Мраморная творожная запеканка

Тем, кто хочет получить не только вкусный, но и красивый десерт, понравится мраморная запеканка. Для того, чтобы рисунок получился выразительным, творожные массы советуют выкладывать слоями и не перемешивать.

Ингредиенты:

творог - 600 г

яйца - 4 шт.

кукурузный крахмал - 2 ст. л.

какао - 2 ст. л.

молоко - 50 мл

сахар - по вкусу

Как готовим:

Взбейте творог, яйца и сахар до гладкости.

Разделите массу: в одну часть добавьте крахмал, в другую - какао и молоко.

Выкладывайте слоями в форму.

Выпекайте при 180°C около 40-50 минут.

Что добавить в творожную запеканку?

Шеф-повар Иван Кудряшов считает, что "начинка" запеканки не должна ограничиваться только изюмом и курагой. По его словам, всегда хорошо с творогом сочетаются: