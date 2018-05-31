ТОП-10 полезных приложений для iPhone

Новенький iPhone "из коробки" малопригоден без дополнительных приложений. Вся функциональная мощь смартфона раскрывается на полную, если установить ему несколько программ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Но что же поставить в первую очередь?

В этой статье я помогу вам расширить возможности своего карманного помощника, порекомендовав вам десятку полезных приложений - они значительно упростят вашу жизнь при ежедневном использовании.

Flipboard

Смартфон часто используют для того, чтобы быть в курсе последних новостей и сенсаций. Однако не стоит посещать кучу сайтов из закладок. Достаточно установить простое, но эффективное приложение, которое превращает смартфон в цифровую газету.

После запуска программа определит предпочтения пользователя по тематикам, вроде политики, науки, технологий, спорта, дизайна и прочих интересов, и будет выдавать самые свежие и актуальные новости в удобочитаемом интерфейсе без рекламы и прочих отвлекающих элементов, словно вы читаете бумажную периодику.

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Wunderlist

Любителям планировать свой день может помочь менеджер задач Wunderlist. Простая и удобная программа, с помощью которой можно создавать списки, проекты, задачи. Гибкие настройки и широкие возможности позволяют добавлять файлы, делиться задачами для совместного обсуждения и синхронизироваться с календарем. Работает на любых устройствах, включая Apple Watch.

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Spark

Spark - это удобный почтовый клиент для тех пользователей, которым не хватает возможностей встроенного приложения от Apple.

Помимо поддержки всех возможных популярных почтовых сервисов, вроде Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo, приложением можно управлять жестами, есть push-уведомления, настраиваемые панели, менеджер файлов. В приложении просто ворох удобных функций, причем за бесплатно.

Scanbot 6

С появлением смартфонов, копировать документы стало проще, ведь камера в iPhone достаточно четкая. Но есть и недостаток - фон часто остается на фото.

Чтобы исправить проблемы с фоном и отсканировать документы для последующей копии, разработчики популярного приложения Evernote создали Scanbot 6.

Приложение автоматически распознает как стандартные документы, так и более мелкие визитки, чеки, сертификаты и прочую бухгалтерию.

Snapseed

Без преувеличения, невероятно простой и в то же время мощный фоторедактор от Google. Инструментарий этого приложения настолько широк, что позволяет из плохой фотографии сделать "конфетку".

Здесь есть вагон и маленькая тележка инструментов, начиная от банальной обрезки фотографии, до цветокоррекции с фильтрами. Приложение распознает лица, умеет добавлять им улыбки, менять угол наклона, менять фон и делать автоматическое ретуширование.

При этом приложение обладает предельно простым интерфейсом, в котором разберется даже ребенок.

Переводчик Google

Еще один удобный сервис от "Гугла". По качеству перевода и возможностям - это, пожалуй, лучший переводчик среди всех.

Переводчик Google умеет переводить с 80 языков, автоматически определять язык, поддерживает голосовой ввод, функцию "Фотоперевод", а также примеры употребления отдельных слов и фраз. Единственный недостаток - для работы требует подключения к интернету.

Convertible

Это небольшое приложение - настоящий швейцарский нож для конвертации величин. Умеет даже переводить валюту 160 стран мира. Есть даже отдельный удобный виджет. Просто и полезно.

LastPass Password Manager

Не стоит в уме держать все свои пароли - доверьте это удобному приложению, которое будет хранить всю базу данных по авторизации на сайтах, информацию о кредитных картах, документах и прочую конфиденциальную информацию.

Есть даже удобный генератор паролей и функция переключения профилей.

Достаточно запомнить один пароль для LastPass Password Manager, а остальные пароли хранить в удобном приложении, которое автоматически подставит нужные данные в поля авторизации. За сохранность всех данных отвечает надежная защита 256-битным AES-шифрованием.

Wikipanion

Любителям узнавать что-то новое в большой базе цифровой энциклопедии Википедия, создан отдельный клиент для удобного чтения Wikipanion.

Программа предоставляет удобный поиск, чтение и переход от статьи к статье, хранит историю посещений и выводит подборки материалов на основе ваших предпочтений. Можно добавлять закладки, причем не только на статью, но и на отдельные ее разделы.

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Shazam

Часто у вас бывает, что слышите по радио или в кафе очень приятную песню, но не знаете ее названия? Приложение Shazam создано как раз для того, чтобы определить название песни и ее исполнителя по отдельному прослушанному фрагменту.

Достаточно включить iPhone, запустить Shazam и нажать кнопку "Распознать". Что характерно, приложение распознает музыку в условиях сильной зашумленности и при резких посторонних звуках.