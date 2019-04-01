Пользователям веб-версии Gmail открыли возможность запланировать отправку письма на более позднее время. Обновление приурочено к юбилею со дня запуска почты Google, которая начала работу 1 апреля 2014 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы включить таймер в веб-версии сервиса, нужно нажать на стрелку возле синей кнопки Send ("Отправить") и перейти в пункт Schedule send ("Запланировать отправку"). Далее требуется выбрать один из предложенных поисковиком вариантов (например, "завтра утром") либо установить дату и время вручную.

Ранее отложить отправку письма в Gmail можно было только при помощи сторонних инструментов. Новая функция уже запущена в США. Российским пользователям её пока не включили.

Помимо этого, была улучшена работа Smart Compose ("Умный ввод") - системы на базе машинного обучения, которая анализирует текст и предлагает пользователю закончить предложения за него. Теперь эта функция адаптируется к стилю письма, запоминает обращения к конкретным людям и придумывает заголовки на основании содержимого.

С сегодняшнего дня "поумневший" Smart Compose доступен на всех Android-устройствах. В iOS-версии Gmail он появится в скором времени. Помимо английского, теперь Smart Compose "владеет" испанским, французским, итальянским и португальским языками. С русским эта функция пока не дружит.