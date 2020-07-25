Глав Amazon, Apple, Facebook и Google вызвали в конгресс США

Заседание подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, на котором планируется выслушать показания глав американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google в рамках антимонопольного расследования, состоится 29 июля.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая ключевую роль, которую эти корпорации играют в жизни американского народа, крайне важно, чтобы их главы явились. Как мы говорили с самого начала, их показания очень важны для того, чтобы мы завершили расследование", - говорится в совместном заявлении председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) и председателя подкомитета по антимонопольной политике Дэвида Чичиллине (демократ от штата Род-Айленд). Отмечается, что участие в слушаниях можно будет принять в виртуальном формате.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что заседание, которое должно было состояться 27 июля, переносится на более поздний срок из-за совпадения по времени с церемонией памяти конгрессмена Джона Льюиса, умершего в 17 июля в возрасте 80 лет. Льюис был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг.

13 июня портал Axios сообщил, что главам четырех перечисленных компаний были направлены запросы на дачу показаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Как отмечалось, в случае отказа от дачи показаний, комитет мог направить руководителям корпораций официальный запрос через суд.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Рейтер, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.