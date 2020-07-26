Telegram запустил новую функцию

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как пишет издание "Код Дурова", пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. На момент написания материала это 6.3. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.