https://news.day.az/hitech/1372192.html Volvo приостановит работу заводов - из-за нехватки деталей
Volvo приостановит работу заводов - из-за нехватки деталей
Автопроизводитель Volvo Cars остановила работу заводов в Гётеборге и бельгийском Генте из-за отсутствия важных для сборки машин компонентов. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы наблюдаем возросший дефицит деталей, и именно это лежит в основе принятого решения об остановке производства в период с 30 августа по 3 сентября", - заявила пресс-секретарь компании Мария Дагман.
Во время производственной паузы работающие на заводах могут заняться либо обслуживанием оборудования, либо обучением, либо взять отгулы.
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