Microsoft удвоит бюджет на зарплаты сотрудникам

Корпорация Microsoft увеличит бюджет на сотрудников по всему миру почти вдвое и повысит размер компенсаций в виде акций, чтобы удержать персонал на фоне усиления конкуренции и роста стоимости жизни, сообщает портал GeekWire, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Размер бюджета будет варьироваться в зависимости от страны. Наиболее существенно будут повышены зарплаты сотрудников на "начальных и средних карьерных уровнях", пообещал гендиректор Microsoft Сатья Наделла. Ежегодный размер компенсаций в виде акций будет увеличен, как минимум, на 25% для отдельных позиций.

"Подобное увеличение инвестиций в глобальную базу компенсационных выплат отражает нашу устойчивую приверженность обеспечению высококонкурентного опыта для наших сотрудников", - сообщил представитель компании в электронном письме агентству Barron's.

Ранее Amazon.com Inc. увеличил максимальный размер базовой зарплаты до $350 тысяч по сравнению с прежними $160 тысячами.

Еще одним фактором, подстегивающим компании увеличивать размер зарплат, помимо конкуренции, является высокий показатель инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 41-летним максимумом в 8,5%, зафиксированным в марте. Снижение темпов роста потребительских цен в США было отмечено впервые за восемь месяцев.