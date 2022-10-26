Названы лучшие смартфоны Xiaomi 2022 года

Редакция портала Gizchina назвала лучшие смартфоны Xiaomi 2022 года в трех категориях, м.

Звание лучшего флагмана компании досталось Xiaomi 12 Pro, который оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. За производительность в устройстве отвечает чип Snapdragon 8 Gen1.

Xiaomi 12 Pro получил основную камеру с разрешением 50 Мп, дополненную ультраширокоугольным модулем и телеобъективом по 50 Мп каждый. Селфи-камера представлена сенсором с разрешением 32 Мп. Смартфон также может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, которая заполняет аккумулятор емкостью 4500 мАч менее 20 минут.

Лучшим среднебюджетным устройством компании признали Xiaomi 12 Lite - недорогой смартфон линейки, получивший 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность в нем отвечает Snapdragon 778G.

Смартфон получил основную камеру на 108 Мп, ультраширокоугольную на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. В Xiaomi 12 Lite используется фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Аккумулятор емкостью 4300 мАч с помощью комплектной зарядки мощностью 67 Вт можно зарядить за 30 минут.

Лучшим бюджетным смартфоном Xiaomi в 2022 году стал Redmi Note 11 Pro+ 5G на базе чипсета Mediatek Dimensity 920.

Redmi Note 11 Pro+ 5G получил AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюймов и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В смартфоне используется основная 108-мегапиксельная камера, ультраширокоугольный датчик и макромодуль на 8 и 2 Мп соответственно.