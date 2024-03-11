Новый Zenbook Duo 2024 - 1 ноутбук, 2 монитора и тонна инноваций

ASUS продолжает радовать своих поклонников и удивлять индустрию ноутбуков новыми технологическими разработками. Сегодня мы представляем вашему вниманию Zenbook Duo UX8406 2024. Это первый в мире ноутбук с двумя мониторами по 120hz. С его появлением компания предлагает еще больше ультра-портативности, мощности и инновационного дизайна.

Дизайн и экраны

Любому владельцу этого новейшего ноутбука в первую очередь понравится одна простая особенность - он выглядит как обычный, функционирующий ноутбук...до момента, пока вы не снимете клавиатуру.

Именно тут и начинается магия. Перед вами появляются два 14-дюймовых, полноразмерных, сенсорных ASUS Lumina OLED дисплея с общим разрешением 6К (по 3 на каждом), которые обеспечат вам вид на яркие и четкие изображения с широкими углами обзора.

Оба монитора излучают на 70% меньше вредного синего света. То есть это идеальное решение для тех, кто проводит большую часть своего времени за компьютером. Ваши глаза скажут вам спасибо.

Кроме того, важно отметить, что дополнительный экран не только расширяет рабочее пространство, но и обеспечивает уникальные возможности мультитаскинга. Пользователи могут использовать его для отображения инструментов, панелей управления или просто для расширения окон приложений.

Дизайн ноутбука невероятно компактен - толщина всего лишь 19,9 мм (14,6 мм без съемной клавиатуры), а вес - 1,65 кг (1,35 кг без клавиатуры).

Наверное, вы уже видели ноутбуки с двумя дисплеями или даже раскладные, но что делает Zenbook Duo уникальным - это реализация. Похожие девайсы имеют такие минусы, как уменьшенная клавиатура, тачпад (иногда он вовсе не по центру), что делает работу неудобной - вам необходимо привыкать с нуля к привычным вещам.

У Zenbook Duo таких проблем нет - клавиатура полноценная, снимается и цепляется легким движением и у нее почти никогда не закончится зарядка, пока вы постоянно используете ее отдельно. Тогда она сможет прослужить до 10(!) дней или 24 часа при постоянном использовании. Также есть отдельный Type-C порт для подзарядки. Если по какой-то причине вы забыли клавиатуру дома или на работе - к вам на помощь придет виртуальная, которая вызывается касанием пальцев и спускается ниже при желании. Что касается тачпада, то он посередине - там, где он и должен находиться. Кроме того, он в 2,3 раза больше по размеру.

Функциональность и производительность

Давайте поговорим теперь о функциональности, в частности, режимах Zenbook Duo 2024 года (UX8406). В первую очередь это, конечно же, режим ноутбука. Второй режим, наиболее нам понравившийся, - двухэкранный. Ноутбук возвышается перед вами ввысь, представляя полноценный обзор и обширное рабочее пространство. Хотите запустить видео на одном мониторе и открыть браузер на другом? Вообще не вопрос.

А своя выдвижная подставка тут совсем кстати.

Zenbook Duo может представить вам и портретный режим - просто поверните ноутбук.

Но это еще не все, потому что есть еще один - презентационный, когда, разложив девайс, вы можете зеркально показать монитор собеседнику, сидящему напротив.

Идеально для встреч с клиентами или, например, если ваш ребенок хочет смотреть видео, а вам нужно работать.

Как вы уже поняли, программное обеспечение специально создано для мультитаскинга на обоих дисплеях.

В целом, параметры выглядят так:

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU Графика Intel Arc Graphics Дисплей 14" 16:10 OLED FHD (1920x1080) 60 Гц (опционально - 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Защитное стекло Corning Gorilla

Поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия Второй дисплей 14" 16:10 OLED FHD (1920x1080) 60 Гц (опционально - 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Защитное стекло Corning Gorilla

Поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-7467 на плате Накопитель SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance Разъемы 2 Thunderbolt 4 USB-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery) 1 USB-A 3.2 1 HDMI 2.1 TMDS аудиоразъем 3,5-мм Разъем питания Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) 2 диапазона 2x2, Bluetooth 5.3 Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello Программное обеспечение Фирменные функции MyASUS ScreenXpert 3.1 Подстройка цветового пространства дисплея под разные задачи:

sRGB, DCI-P3, Display-P3

Диагностика системы Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура ASUS ErgoSense с подсветкой

Ход клавиш 1,4 мм Тачпад Другое Датчик яркости и цвета Камера FHD

Аудиосистема harman/kardon Массив микрофонов Сертификат надежности по военному стандарту US MIL-STD 810H Батарея и питание До 13,5 ч автономной работы; 75 Втч, 4 ячейки; поддержка Power Delivery 65 Вт. Ускоренная подзарядка (0-60% за 49 мин). Увеличенный в 1,2 раза срок службы батареи Размеры и вес Цвет 313х218х14,6-19,9 мм; 1,35/1,65 кг (без клавиатуры/с клавиатурой) Серый (Inkwell Gray)

Zenbook Duo 2024 года (UX8406) оборудован новейшими процессорами Intel Core, что обеспечивает высокую производительность в широком спектре задач, включая мультимедиа, графический дизайн и разработку программного обеспечения. В сочетании с оптимизированными графическими картами и высокоскоростной памятью, этот ноутбук способен справиться с самыми требовательными задачами.

Великолепное сочетание инновационного дизайна, мощной производительности и портативности в соотношении с ценой и качеством. С двумя экранами, мощным нутром и стильным корпусом, Zenbook Duo подходит как для профессиональных пользователей, так и для творческих энтузиастов, которые ценят уникальные возможности и высокую эффективность в работе. То, что можно делать с этим ноутбуком, невозможно сделать с другими.

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К старту продаж нового ASUS Zenbook Duo 2024 в странах СНГ бренд ASUS запускает розыгрыш ноутбука в интерактивно-познавательной игре "Приключения ASUS". Участникам предстоит управлять персонажем, преодолевающим различные препятствия и развивающим свои навыки. Элементы игры на каждом уровне символизируют различные функции и характеристики флагманской новинки.

В период с 11 марта по 15 апреля 2024 года на каждом этапе победители получат коды активации Microsoft 365, а в финале участников ждет главный приз - ноутбук Zenbook Duo 2024. Результаты этапов будут объявлены в социальных сетях ASUS CIS.

"Приключения ASUS" - это увлекательный способ исследовать новейшие технологии, реализованные в ноутбуках ASUS Zenbook, объединяющий в себе элементы игры, обучения и развлечения.