В Шри-Ланке заработает Starlink

Комиссия по регулированию телекоммуникаций Шри-Ланки предоставила компании Starlink Lanka (Private) Limited лицензию на оказание услуг спутниковой широкополосной связи в островном государстве.

Как передает Day.Az со ссылкой газету Daily Mirror, действие лицензии, полученной местным филиалом принадлежащей Илону Маску компании SpaceX на запуск спутниковой системы связи Starlink, вступило в силу 12 августа.

Ранее внедрение Starlink получило одобрение президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. По его словам, "запуск услуг спутникового интернета произведет революцию в связи в Шри-Ланке, открыв новые горизонты, особенно для молодежи, которая сможет получить доступ к глобальным образовательным ресурсам, участвовать в инновационных проектах и преуспевать в эту новую цифровую эпоху".

Отметим, что недавно компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, объявила о значительном обновлении своей системы Starlink, направленном на снижение риска создания помех для радиотелескопов.

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