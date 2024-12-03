Названо отличие Wi-Fi 7 от Wi-Fi 8

Раскрыты первые особенности спецификации беспроводного интернета Wi-Fi 8, которая должна появиться после 2028 года. Об этом сообщает издание PC World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предварительный обзор стандарта 802.11bn, который также называют Wi-Fi 8, раскрыли разработчики спецификации Wi-Fi Alliance и производитель процессоров MediaTek. В материале говорится, что новый стандарт будет незначительно отличаться от текущего в плане скорости, но повысит стабильность соединения.

Так, во многом Wi-Fi 8 и Wi-Fi 7 схожи: пропускная способность будет ограничена 23 гигабитами в секунду, стандарт будет полагаться на три частотных диапазона - 2,4, 5 и 6 гигагерц. Главным отличием новой спецификации от текущей специалисты назвали повышение стабильности и оптимизацию.

Технология Co-SR позволит использовать подключенные к сети устройства для передачи данных по Wi-Fi на большие расстояния - например, в пределах одного дома. Стандарт Wi-Fi 8 также будет обеспечивать стабильную скорость подключения - даже при перемещении девайса.

По словам журналистов медиа, на разработку стандартов беспроводной связи уходит около шести лет. Ожидается, что спецификация Wi-Fi 7 будет актуальной до 2028 года - в то же время в продажу должны поступить первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8.