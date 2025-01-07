В Китае заявили о создании способных изменить характер войн часов

Китайские ученые разработали ультраточные атомные часы NIM-TF3, которые способны "значительно изменить ход будущих военных конфликтов".

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Современные войны основываются на высокоточной системе хронометража, и эта технология обеспечивает синхронную работу радаров, находящихся на расстоянии тысяч километров друг от друга, что позволяет им эффективно обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки.

Отмечается, что данный механизм можно легко перемещать и применять даже в условиях боевых действий на поле. Согласно предоставленным данным, цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 имеют высоту 1.5 м и размеры, сопоставимые с небольшим холодильником. Их можно установить на военный грузовик, и после длительной транспортировки по неровным дорогам и в сложных условиях они остаются точными, демонстрируя неопределенность хронометража менее квадриллионной доли секунды.

Ранее считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, поскольку они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды. Такие устройства также значительно улучшают качество сигналов для радиоэлектронной борьбы и облегчают передачу больших объемов данных. Атомные часы, разработанные Национальным институтом метрологии Китая, могут функционировать автономно на протяжении длительного времени без необходимости в профессиональном обслуживании.