Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В первую очередь насторожить должна диплопия - симптом, когда у человека двоится в глазах. Другой важный признак - онемение конечностей. Зачастую это наблюдается после пробуждения.

Еще один распространенный симптом - помутнение сознания внезапное изменение в речи, когда человек неожиданно начинает говорить с запинками.

Помимо прочего человек на пороге инсульта обычно испытывает сильную головную боль, и у него нарушена координация движений.

Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!