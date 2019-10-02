https://news.day.az/medicine/1161802.html Названы главные признаки микроинсульта
Названы главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
В первую очередь насторожить должна диплопия - симптом, когда у человека двоится в глазах. Другой важный признак - онемение конечностей. Зачастую это наблюдается после пробуждения.
Еще один распространенный симптом - помутнение сознания внезапное изменение в речи, когда человек неожиданно начинает говорить с запинками.
Помимо прочего человек на пороге инсульта обычно испытывает сильную головную боль, и у него нарушена координация движений.
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
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