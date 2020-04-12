Полезен ли чеснок при простуде на самом деле
Существует популярное мнение, что чеснок является эффективным средством при простуде.
Однако до сих пор его полезность остается под вопросом. Day.Az со ссылкой на Рамблер приводит известные факты и исследования, которые проверяли эффективность этого продукта.
Профилактика
В 2014 году группа ученых из Великобритании провела эксперимент. Они собрали группу добровольцев и разделили их на две части. Одна принимала таблетки плацебо, а другая - таблетки чеснока. 146 участников принимали препараты на протяжении трех месяцев. В конце они поделились результатами. Оказалось, что те, кто принимал чеснок, болели простудой гораздо реже. В группе, которая принимала плацебо, было зафиксировано 65 случаев заболевания, а в группе, которая принимала чеснок, - 24. Таким образом ученые пришли к выводу, что чеснок действительно помогает для профилактики простуды. Однако такого исследования не достаточно, чтобы в научных масштабах доказать полезный эффект чеснока. Кроме того, добавка в виде таблеток с чесноком не может равняться натуральному продукту.
При простуде
Также существует масса народных рецептов с чесноком, которые нужно принимать уже заболевшему человеку. Ученые также проводили исследования на эту тему, но они были лабораторные и не тестировались на людях. В ходе экспериментов выяснилось, что чеснок обладает противомикробным и антибактериальным действием. Эти эксперименты также не могут быть использованы в качестве доказательной базы. Во-первых, там не были использованы те зубчики чеснока, которые мы используем в блюдах, а, во-вторых, такое действие на человеческий организм тоже не доказано.
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