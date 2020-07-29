10 причин, по которым помидоры считаются мощным суперфудом

Благодаря богатому содержанию питательных микроэлементов, помидоры по праву считаются одними из самых мощных суперпродуктов - их потребление помогает регулировать кровяное давление, защищает от диабета, препятствует активности раковых клеток и не только.

Специалистами были перечислены 10 причин, по которым помидоры считаются мощным суперпродуктом. Одна из них - насыщенность овощей витамином С: по словам экспертов, один помидор может содержать до 40 процентов рекомендуемой суточной нормы этого антиоксиданта, стимулирующего иммунитет, защищающего организм от воспалений, сообщает Day.Az со ссылкой на "МедикФорум".

Помимо того, помидоры богаты железом, необходимым для производства красных кровяных клеток, и калием - ключевым питательным веществом, поддерживающим хорошую работу сердца.

Борются с раковыми клетками. Разные исследования показали, что потребление томатов уменьшает риск развития рака предстательной железы, легких, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Ученые связывают это с действием антиоксидантного вещества ликопина, способного предотвращать повреждение клеток, чреватое образованием опухоли.

Препятствуют атеросклерозу. По словам исследователей, ликопин помидоров помогает защитить артерии от затвердевания из-за накопления холестерина.

Противодействуют вредному воздействию курения. Новые исследования показывают, что ликопин также может защищать клетки легких от вредного воздействия табачного дыма.

Поддерживают здоровье глаз. Томаты содержат витамин А и бета-каротин: эти вещества обеспечивают мощную поддержку системе зрения. витамин А обладает способностью предотвращать развитие возрастной макулярной дегенерации, ведущей к потере зрения в пожилом возрасте.

Помогают при запоре. Высокое содержание клетчатки в помидорах способствует нормальному пищеварению. Их волокна способствуют распространению полезных бактерий вдоль желудочно-кишечного тракта, помогают смягчить стул, ослабляют запор и минимизируют его возникновение в будущем.

Снижают высокое давление. Насыщенный калием рацион может помочь снизить высокое кровяное давление, а помидоры отличаются очень значительной концентрацией этого минерала. Также в регуляции артериального давления важную роль играют ликопин, бета-каротин и витамин Е, которыми упакованы томаты.

Защищают от последствий диабета. Диабет удваивает риск сердечных осложнений, включая сердечный приступ и инсульт. Антиоксиданты помидоров предотвращают воздействие свободных радикалов, вызывающее клеточное повреждение сосудов, из-за которого повышается риск сердечных заболеваний.

Омолаживают кожу. Витамины С и А, которыми полны эти овощи, стимулируют выработку коллагена - белка, обеспечивающего здоровье и молодость кожи, ее защиту от ранних морщин, пигментации и других признаков фотостарения.

Снимает боль в желчном пузыре. Люди, подверженные заболеванию желчного пузыря, или уже имеющие камни в нем, желчном пузыре, тоже могут извлечь пользу из употребления богатых антиоксидантами помидоров. Согласно исследованиям, наличие достаточного количества антиоксидантов в организме (особенно витамина С), помогает уменьшить боль при желчнокаменной болезни и снизить риск ее появления в будущем.