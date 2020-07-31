Ученые назвали причину возникновения хронических заболеваний

Австралийские ученые пришли к выводу, что многие хронические и иммунные заболевания часто "родом" из детства, причем "особенности генетики ребенка вызывают изменения в функциях различных генов, участвующих в развитии болезни". Об этом сообщается на сайте Института сердца и диабета имени Бейкера, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что во время исследования, ученые подвергали различному воздействию образцы иммунных клеток сотни новорожденных, пытаясь понять реакцию иммунной системы на раздражители.

Эксперты искали совпадения между этими генетическими сигналами с теми, которые сегодня ассоциированы с различными болезнями.

"Результаты были удивительны по своим масштабам: тысячи генетических вариантов управляют экспрессией генов при различных иммунных и воспалительных состояниях, некоторые из которых имели широкой спектр влияния", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что в будущем результаты исследования можно будет использовать для оценки рисков болезней с рождения.

В то же время, они предупреждают, что результаты таких тестов будут определять лишь вероятности болезней, поскольку на многие из них также значительное влияние оказывает образ жизни человека и факторы окружающей среды.

"Тем не менее, понимание предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям позволит с раннего возраста учитывать свои индивидуальные особенности и более внимательно относиться к профилактике", - считают ученые.