Вакцина от коронавируса Sinovac: основные преимущества

Китайская вакцина Sinovac против коронавирусной инфекции уже вызвала интерес многих стран благодаря успешным клиническим испытаниям.

Эффективность

Китай подтвердил, что Sinovac используется для групп высокого риска с июля. Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Чжэн Чжунвэй сказал, что более миллиона человек были вакцинированы и о серьезных побочных эффектах не сообщалось.

Согласно газете The New York Times, в Индонезии и Турции на сегодняшний день зарегистрирован самый высокий процент эффективности вакцины Sinovac - 97% и 91,25% соответственно.

Основные преимущества Sinovac

• является инактивированной вакциной;

• при ее разработке были использованы "убитые" вирусные частицы (другие вакцины вводят в организм вирусные коды. Пока неизвестно, какие еще болезни это может вызвать в будущем);

• Успешные клинические испытания в большинстве стран;

• Можно хранить в обычном холодильнике при температуре 2-8 градусов, что облегчает транспортировку (вакцину Pfizer нужно хранить при минус 75-80 градусов);

Страны-заказчики

По данным Китая, более 100 стран заказали вакцину Sinovac, среди которых Турция, Индонезия, Бразилия, Чили, Сингапур, Малайзия, Филиппины, страны Персидского залива и много других стран. Производитель вакцины Sinopharm сообщил, что произведено 500 миллионов доз вакцины.

Примечательно, что в настоящее время количество суточных заражений в Китае составляет 20-30 человек. Это один из самых низких показателей в мире.