Иммунолог назвал единственную причину для медотвода от вакцинации

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о единственном противопоказании к вакцинации от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Медотвод может быть только один - это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять", - сказал он.

Инфекционист отметил, что такому человеку можно вакцинироваться другим препаратом, соблюдая меры предосторожности.

По его словам, остальные противопоказания являются временными, частными.

Также Жемчугов уточнил, что люди с хроническими заболеваниями должны прививаться в первую очередь, так как для них коронавирус наиболее опасен, однако в процессе должен принимать участие их лечащий врач.