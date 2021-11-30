Названы необходимые для здоровой работы организма «четыре колеса»
Профессор кафедры хирургии Венского медицинского университета Игорь Хук на своем сайте назвал четыре главных компонента, необходимых человеку для здоровой работы организма. По его словам, ими являются витамины D3, K2, кальций и комбинация аминокислот L-аргинин + L-цитруллин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Медик сравнил их с четырьмя колесами у автомобиля с высокими характеристиками, каждое из которых должно работать согласованно с другими тремя, чтобы они заботились о двигателе, роль которого в нем выполняет оксид азота.
"Представьте, что наше тело - это "Тесла", а двигатель - оксид азота. Мы принимаем оксид азота как должное, поскольку это наше тело, но нам нужно заряжать его, пополнять его и заботиться о нем. Мы не можем принимать оксид азота в качестве отдельной добавки, поскольку это газ, но мы можем настроить четыре колеса, чтобы они заботились о двигателе", - пояснил врач.
Он подчеркнул, что очень важно поддерживать необходимый уровень оксида азота, так как именно без этого элемента, а не без кислорода (как считалось ранее), сердечная мышца мгновенно прекращает качать кровь. При этом уровень оксида азота снижается в результате физической, а также умственной активности, которой в наши дни стало гораздо больше в связи с развитием цифровых технологий, рассказал ученый.
Специалист добавил, что употребление добавок, содержащих четыре названных компонента, помогает улучшить здоровье, однако в то же время для этого нужно стараться избегать стресса, сократить употребление алкоголя, полноценно питаться и регулярно заниматься спортом.
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