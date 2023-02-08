Врач назвала причины появления заусенцев на пальцах

Повреждения кожи в области кутикулы, так называемые заусенцы, не только портят внешний вид рук, но и могут привести к воспалительному процессу. О том, что делать в случае появления заусенцев, а также о мерах профилактики рассказала "Известиям" врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина, передает Day.Az.

"Заусенцы - маленькая неприятность, которая может перерасти в большую проблему. Отслоившийся участок кожи возле ногтевой пластины пальцев не только причиняет дискомфорт из-за болевого симптома и портит внешний вид рук, но и создает риск развития инфекционного процесса", - предупредила специалист.

По ее словам, появление заусенцев может быть связано с неправильной обработкой ногтевого ложа при маникюре или педикюре, сухостью кожных покровов, привычкой грызть ногти, нарушением гормонального фона и гиперавитаминозом, а также длительным контактом с водой и соприкосновением с химическими веществами - бытовой химией, красителями.

"Также руки постоянно контактируют с неблагоприятной средой: мытье, антисептики, ветер, холод, ультрафиолет. Как итог - кожа истончается, теряет эластичность, что формирует воспалительную реакцию в виде растрескивания. Имеют значение и физиологические процессы: кутикула избыточно нарастает на ногтевую пластину, которая тянет ее по мере роста", - пояснила Студеникина.

Врач подчеркнула: при появлении заусенцев ни в коем случае нельзя отрывать, отгрызать, тянуть за отслоившийся участок кожи. Это может привести к воспалению, присоединению бактериальной флоры, что чревато в том числе хирургическим вмешательством.

"Единственно правильный алгоритм действий один. Для начала нужно обработать появившийся заусенец антисептическим раствором. После распарить и отрезать участок отслоившейся кожи маникюрными ножницами или щипчиками. Если удаление произвести "насухую" - есть риск спровоцировать дальнейшее растрескивание пораженного участка. Затем необходимо смягчить кожу увлажняющим или питательным кремом либо специализированными наружными средствами для предотвращения появления заусенцев", - рекомендовала дерматокосметолог.

Также можно использовать масло для кутикулы - оно обладает питательным, регенерирующим и восстанавливающим свойствами. При этом, если всё же начался воспалительный процесс, потребуется "тяжелая артиллерия" - заживляющие антибактериальные наружные средства, указала эксперт.

В качестве профилактики она рекомендовала регулярно посещать квалифицированного мастера ногтевого сервиса и не забывать о применении питательных и увлажняющих средств.

"Дополнительно ограничить контакт с агрессивными средами: работать с бытовой химией в перчатках, надевать варежки или перчатки, если температура на улице опускается до +10 и ниже. А также каждый год проводить исследование гормонального фона и своевременно восполнять дефицит витаминов", - добавила Студеникина.