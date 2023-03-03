Кардиолог назвала онемение пальцев симптомом опасных заболеваний

Онемение пальцев верхних конечностей может быть связано с сосудистыми, неврологическими и ортопедическими причинами и являться симптомом опасных заболеваний, например атеросклероза, тромбоэмболии или инфекционных поражений нервной системы. Об этом "Газете.Ru" рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On в Красноярске Юлия Черепнина, передает Day.Az.

По словам эксперта, часто онемение пальцев рук связано с безобидными симптомами, например со сдавливанием нервных окончаний мышцами шеи и плече-воротниковой зоны во время сна из-за неправильного положения или неудобных подушки и матраса.

"Любое длительное статическое напряжение, например при работе за компьютером в неудобной позе или при просмотре смартфона, особенно перед сном, также приводит к сдавлению нервных окончаний и мелких кровеносных сосудов и способно вызвать онемение", - сообщила кардиолог.

Среди серьезных же недугов подобная симптоматика чаще всего вызвана заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими нарушениями кровоснабжения.

"Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит. При этих заболеваниях поражаются артерии разного калибра, что может приводить к нарушению кровоснабжения периферии, проявляющегося на первых парах как раз онемением и похолоданием пальцев верхних и нижних конечностей", - предостерегла Юлия Черепнина.

Также, уточнила врач, онемение пальцев может сигнализировать о системных заболеваниях периферических нервов: от витаминной недостаточности до инфекционных и аутоиммунных поражений нервной системы. Все они начинаются именно с подобных симптомов.

"Может онемение пальцев говорить и о центральном поражении нервной системы - об опухолевом росте, нарушении мозгового кровоснабжения и начале заболеваний мозга. Если же на верхней или нижней конечности немеют не все пальцы, а только один или несколько, это может быть связано с ортопедическими проблемами и ущемлением локально сосудисто-нервного пучка. Все это связано с туннельными синдромами: синдромом карпального канала, синдромом грудного выхода (TOS), бурситами, воспалением связок и суставов", - констатировала эксперт.

Кроме того, по ее словам, онемение пальцев может сопровождать сахарный диабет, при котором часто поражаются как кровеносные сосуды, так и нервные окончания.

"Локальное онемение одного и нескольких пальцев верхней или нижней конечности также может быть связано с тромбозом и тромбоэмболией мелких артерий кисти и стопы. Также приводит к поражению нервных окончаний и нарушению работы периферических мелких артерий избыточное поступление в организм алкоголя, никотина и других токсических веществ. И здесь тоже первый симптом - онемение конечностей", - отметила врач функциональной диагностики.

Также она рекомендовала при неоднократно повторяющемся онемении в пальцах обращаться ко врачу, который сможет установить точную причину появления симптомов и вовремя начать лечение.