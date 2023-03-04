Врач рассказал, что делать при болях в шее

Боль в шее - одна из самых частых жалоб при обращении к врачу. Мануальный терапевт и реабилитолог клиники "Софиатрия" Альберт Едзиев рассказал "Газете.Ru" о том, как можно с ней справиться, передает Day.Az.

По словам Едзиева, снять боль поможет массаж шейно-воротниковой зоны. "Он улучшит кровообращение и устранит застойные явления, снимет нервное напряжение, что очень важно при хронической боли, так как любой дискомфорт - это стресс. После процедуры вы почувствуете прилив сил. Это связано с выбросом гормонов окситоцин и серотонин", - заявил он.

Полезной, как утверждает эксперт, окажется мануальная терапия. "С помощью этого метода можно снять "блоки" с суставов, растянуть связки и вернуть подвижность шейного отдела. Очень важно, чтобы у врача был сертификат. Одно неловкое движение и ситуация может ухудшиться", - подчеркнул он.

"Пожалуй, самый главный момент - это лечебная физическая культура. Врач способен снять острую симптоматику, однако продлить срок службы вашей шеи и снизить количество рецидивов поможет правильная профилактика - ЛФК. Важно не брать упражнения из интернета, а попасть к инструктору, который протестирует ваши физические возможности и подберет индивидуальный комплекс", сообщила врач.

Он также отметил, что, помимо перечисленных способов снять боль в области шеи, есть и другие - медикаментозные. Так, врач может назначить пациенту либо нестероидные противовоспалительные препараты для снятия болевого синдрома и устранения воспаления, либо миорелаксанты для расслабления мускулатуры и снижения спазма мышц.