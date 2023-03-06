Британка спит по 22 часа в сутки из-за редкого расстройства

Жительница Англии спит по 22 часа в сутки из-за редкого расстройства, пишет MIrror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

38-летней Джоанне Кокс поставили диагноз "идиопатическая гиперсомния". Это редкое состояние вызывает сильную сонливость, что приводит к тому, что люди с трудом просыпаются и чувствуют себя уставшими. Из-за этого британка никогда не бывает отдохнувшей и спит от 18 до 22 часов каждый день.

Кокс рассказала, что ей приходилось спать в самых неожиданных местах: в клубе, за рулем автомобиля и даже во время прогулки по парку. Джоанна питается только готовыми блюдами или протеиновыми коктейлями, потому что у нее нет сил готовить.

Когда британка старается не заснуть, у нее начинаются галлюцинации. К сожалению, женщина не знает точную причину своего диагноза, поэтому ищет врачей, которые смогли бы ей помочь.

"Это разрушает мою жизнь, я как настоящая Спящая красавица. Я просыпаюсь, не зная, как долго я спала и какой сейчас день", - добавила она.