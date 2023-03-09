Ожирение. Определение болезни. Причины заболевания

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова рассказывает об ожирении, определении болезни и причинах заболевания

Ожирение - это хроническое заболевание, характеризующееся патологическим увеличением массы тела за счёт жировой ткани.

По данным 2017 года, у каждого второго взрослого и каждого шестого ребёнка есть избыточный вес или ожирение. По уровню ожирения лидируют США - 38,2% населения имеют этот диагноз; ниже всех этот показатель в Японии - 3,7%. Согласно проведённому исследованию, женщины с более низким уровнем образования в 2-3 раза чаще страдают ожирением по сравнению с более образованными представительницами слабого пола.



Причины ожирения у взрослых

По этиологии различают:

• алиментарно-конституциональное (первичное) - составляет 90-95% всех случаев, является следствием образа жизни - снижения физической активности, потребления жирной высококалорийной пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов.

• эндокринное ожирение (вторичное) - его причиной может стать эндокринная патология (снижение функции щитовидной железы, гипогонадизм, синдром "пустого" турецкого седла, опухоли гипофиза, синдром Кушинга и др.), генетические дефекты структур регуляции жирового обмена, психические заболевания. В патогенезе вторичного ожирения образ жизни также играет существенную роль. К этой же группе относится гипоталамическое ожирение, связанное с наличием и лечением опухолей гипоталамуса.

Причины ожирения у детей

Ожирение у детей развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, экологическими, психосоциальными и диетическими факторами. Однако основная причина ожирения заключается в том, что ребёнок потребляет больше калорий, чем затрачивает энергии.



Симптомы ожирения

Основная жалоба пациентов - лишний вес.

Среди других жалоб:

• одышка при физической нагрузке;

• повышение артериального давления;

• сухость во рту;

• нарушение менструального цикла у женщин;

• громкий храп во сне;

• повышенная дневная сонливость;

• боли в суставах;

• снижение потенции у мужчин и др.



Патогенез ожирения

• Наследственные факторы (25-70%).

• Избыточное употребление жирной и высококалорийной пищи, сахара, рафинированных углеводов, алкоголя, преимущественно в вечернее время.

• Нарушение пищевого поведения, которое определяется семейными и национальными стереотипами питания. Психическая активность и пищевые привычки тесно взаимосвязаны, поэтому существует предположение, что одной из причин ожирения является нарушение обмена серотонина и рецепции эндорфинов. Таким образом, пища (особенно углеводистая) - это своего рода "допинг", поэтому можно провести параллель между ожирением (по типу психологической зависимости) и наркоманией или алкоголизмом. Воспринимая приём пищи как средство успокоения в стрессовых ситуациях, многие люди демонстрируют гиперфагическую реакцию на стресс.

• Низкая физическая активность. В результате сидячего образа жизни, отсутствия регулярных физических нагрузок (особенно аэробных - ходьба пешком в умеренном темпе 30-40 минут 3-4 раза в неделю, бег, езда на велосипеде, плавание и т. п.) у организма снижаются энергозатраты, и в сочетании с высококалорийной диетой всё это способствует набору лишнего веса.

• Инсулинорезистенность играет важнейшую роль в развитии ожирения и метаболического синдрома, являясь причиной ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Инсулин - гормон, обеспечивающий нормальное протекание метаболизма и поддержку энергетического баланса за счёт ингибирования образования глюкозы печенью и усиления поглощения её мышечной и жировой тканью.



Классификация и стадии развития ожирения

Что такое избыточный вес

Термин "избыточный вес" означает, что масса тела превышает ту, которая считается нормальной для определённого роста и возраста.

Сегодня используется принятая ВОЗ классификация, которая рассчитывается согласно Индексу Массы Тела (ИМТ) (вес в кг / рост в м2). Согласно этой классификации, нормальной массе тела соответствует ИМТ 18,5-24,9; избыточной - ИМТ 25-29,9; ожирению 1-й степени соответствует ИМТ 30-34,9; ожирению 2-й степени соответствует ИМТ 35-39,9; ожирение 3-й степени (морбидное) - при ИМТ выше 40.

Однако у этой классификации есть существенный недостаток - высокий процент жира в организме бывает даже при нормальной массе тела ("ожирение при нормальной массе тела") и наоборот - спортсмен с хорошо развитой мышечной массой может иметь ИМТ, соответствующий 1-й степени ожирения, хотя само собой никакого ожирения у него нет. Поэтому для определения процента жира в организме, а также воды и мышечной массы сегодня в медицине широко применяется метод биоимпедансного анализа состава тела. В норме нормальный процент жировой массы у мужчин - 10-20%, у женщин - 18-28%.

Различают два основных типа жироотложения - андроидное (по типу "яблока", как правило, наблюдается у мужчин - отложение жира преимущественно в области верхней части живота) и гиноидное (по типу "груши", наблюдается у женщин - отложение жира в области бёдер и нижней части живота). Отложение жира по типу "яблока" менее благоприятно, так как при этом типе ожирения чаще наблюдается висцеральное ожирение (жировые отложения вокруг внутренних органов), что способствует повышению риска возникновения сопутствующих заболеваний. Признаком висцерального ожирения считается объём талии больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Также соотношение объёма талии к объёму бёдер в норме должно быть не более 1,0 у мужчин и 0,85 у женщин.

С недавних пор используется термин "саркопеническое ожирение" - его сопровождает потеря мышечной массы и мышечной силы; зачастую его можно встретить у людей пожилого возраста. Потеря мышечной массы в сочетании с ожирением чревата развитием сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, снижением качества жизни пациента и инвалидизацией.

Виды ожирения по происхождению:

• простое (алиментарное, конституционально-экзогенное, идиопатическое) - ожирение, связанное с избыточным поступлением калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности;

• гипоталамическое - ожирение, связанное с наличием и лечением опухолей гипоталамуса и ствола мозга, лучевой терапией опухолей головного мозга и гемобластозов, травмой черепа или инсультом;

• ожирение при нейроэндокринных заболеваниях (гиперкортицизме, гипотиреозе и др.);

• ожирение ятрогенное (вызванное длительным приёмом глюкокортикоидов, антидепрессантов и других препаратов);

• моногенное ожирение - вследствие мутаций генов лептина, рецептора лептина, рецепторов меланокортинов 3-го и 4-го типа, проопиомеланокортина, проконвертазы 1-го типа, рецептора нейротрофического фактора - тропомиозин-связанной киназы B);

• синдромальное ожирение (при хромосомных нарушениях, заболеваний вследствие геномного импринтинга, других генетических синдромах - Прадера-Вилли, хрупкой X-хромосомы, Альстрема, Кохена, Дауна, при псевдогипопаратиреозе и др.).



Осложнения ожирения

Ожирение является одним из существенных факторов, способствующих развитию метаболического синдрома. Его признаки:

• висцеральное ожирение;

• нарушения углеводного и липидного обмена;

• артериальная гипертензия.

Метаболический синдром часто сопровождается:

• сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• сахарным диабетом;

• неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП);

• жёлчнокаменной болезнью;

• синдромом поликистозных яичников;

• синдромом обструктивного апноэ сна;

• заболеваниями суставов (остеоартроз, подагра);

• повышением риска развития онкологических заболеваний (например, исследования выявили связь метаболического синдрома и инсулинорезистентности с раком предстательной железы).

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) - одно из наиболее распространённых заболеваний печени, тесно ассоциированное с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. Именно у лиц с метаболическим синдромом отмечается максимальный риск развития НЖБП. По данным различных исследований, частота НЖБП у больных сахарным диабетом 2-го типа и ожирением составляет от 70 до 100%. Инсулинорезистентность приводит к тому, что в печени накапливаются триглицериды и формируется жировой гепатоз, который (при отсутствии лечения) постепенно прогрессирует в фиброз, а затем и в цирроз печени. На стадии стеатоза заболевание протекает бессимптомно, на стадии стеатогепатита наблюдается повышение печеночных ферментов. Стеатоз и фиброз являются обратимыми стадиями заболевания печени, поэтому крайне важно выявлять заболевание на ранней стадии с целью предотвращения развития необратимого состояния - цирроза печени.

Комплексное обследование при ожирении должно включать:

• антропометрию;

• исследование состава тела;

• измерение артериального давления;

• ЭКГ;

• УЗИ органов брюшной полости;

• исследование крови на глюкозу, липидный спектр (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), печёночные показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, ЩФ);

• другие исследования - анализ мочевой кислоты, проведение глюкозотолерантного теста, скрининг на СОАС (ночная пульсоксиметрия).

Лечение ожирения

Диета

Лечение должно быть направлено в основном на коррекцию питания:

• питание с физиологической квотой белка и повышенным содержанием пищевых волокон;

• исключение легкоусваиваемых углеводов;

• ограничение общих углеводов и животного жира;

• обогащение рациона омега-3 жирными кислотами.

Физическая активность

При ожирении важно повысить физическую активность преимущественно за счёт аэробных физических нагрузок. Рекомендовано проходить в умеренно-быстром темпе не менее 10-ти тысяч шагов в день.

Лекарственные препараты

Для лечения ожирения применяют:

• Сибутрамин - препарат с двойным действием: он ускоряет насыщение, снижая количество потребляемой пищи, и увеличивает энергозатраты организма, что в совокупности приводит к отрицательному балансу энергии. Имеет много побочных эффектов и противопоказаний (например, артериальная гипертензия).

• Лираглутид - усиливает чувство наполнения желудка и насыщения, одновременно ослабляя ощущение голода и уменьшая объём принимаемой пищи. Позитивно влияет на гликемический профиль и улучшает углеводный обмен.

• Орлистат - препарат периферического действия, оказывающий терапевтический эффект в пределах ЖКТ. Препятствует расщеплению и последующему всасыванию жиров, поступающих с пищей, создавая тем самым дефицит энергии, что приводит к снижению массы тела. Независимо от степени снижения веса, снижает уровень холестерина в крови. Разрешён для лечения ожирения у детей.

Прогноз. Профилактика

Профилактика направлена на нормализацию образа жизни: регулярная физическая активность, ограничение в рационе продуктов, богатых насыщенными жирами и рафинированными углеводами (кондитерские и колбасные изделия, лапша быстрого приготовления, дешевые полуфабрикаты и пр.), употребление достаточного количества овощей и фруктов (не менее 400 г. в день), включение в рацион зерновых продуктов (круп, хлеба грубого помола, макарон из твёрдых сортов пшеницы), употребление в пищу достаточного количества белка (за счёт нежирных сортов мяса и птицы, рыбы, морепродуктов, яиц, творога, молочных продуктов), соблюдение режима труда и отдыха.

Двойное бремя неполноценного питания: ожирение и истощение

Проблемы неполноценного питания и ожирения часто возникают одновременно. Это происходит, если люди питаются продуктами с высокой энергетической плотностью, повышенным содержанием жиров, соли и сахара. Такое питание, как правило, дешевле, но у него низкая пищевая ценность. В сочетании с невысоким уровнем физической активности оно приводит к распространению ожирения.

Чтобы уменьшить масштаб проблемы избыточного веса и ожирения обществу следует:

• снизить содержание жира, сахара и соли в пищевых продуктах;

• обеспечить потребителей здоровыми и питательными продуктами по доступной для всех цене;

• ограничить рекламу пищи с высоким содержанием сахаров, жиров и соли, особенно продуктов питания, ориентированных на детей и подростков;

• способствовать регулярной физической активности сотрудников на рабочем месте.