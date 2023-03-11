Врач рассказал, как избавиться от горба на шее

Вдовий горб - это локальное отложение жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных отделов позвоночника. Обычно это уплотнение появляется в области седьмого шейного позвонка, может сопровождаться болями в области плечевого пояса, головой болью, нарушением сна. Об этом "Газете.Ru" рассказал заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин, передает Day.Az.

"Вдовий горб чаще всего образуется у женщин предменопоузального и менопоузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется бычьим или бизоньим горбом. Причины: малоподвижный образ жизни. Также вдовий горб характерен для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, а также для тех, кто длительно находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой", - комментирует доктор.

Виктор Щербинин объясняет, что после диагностики (рентгенография шейного отдела позвоночника, томография позвоночного столба, оценка кровообращения головы и шеи, денситометрия, УЗИ мягких тканей) врач выбирает вид лечения:

"Это могут быть консервативные методы: ЛФК, массаж шейно-воротниковой области, мануальная терапия, ультразвуковая и ударно-волновая терапия, аппаратные методы лечения, использование липолитиков (препараты, расщепляющие жир) при небольшом объеме горбика. Среди хирургических методов - иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне, а также удаление вдовьего горбика при помощи липосакции".