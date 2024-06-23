Ученые выяснили, дефицит каких веществ опасен для гипертоников

Дефицит различных питательных веществ может влиять на вероятность выживания у пожилых людей с артериальной гипертензией. Как передает Day.Az, это показало исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health.

Ученые проанализировали данные почти семи тысяч человек. У пациентов без дефицита питательных веществ в рационе был минимальный риск летального исхода. Наиболее опасным оказался дефицит витамина Е, магния и клетчатки.

Факторами риска дефицита питательных веществ были женский пол, отсутствие среднего образования, ожирение, избыточный вес.

Вместе с ростом доли пожилых людей в населении планеты увеличивается и распространенность гипертонии. Хотя существует много эффективных лекарств для снижения давления, миллионы летальных случаев ежегодно происходят из-за гипертонии.

Здоровая диета в дополнение к лекарствам также помогает контролировать давление. Например, исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки (растительных волокон) снижает риск летального исхода у пожилых людей с гипертонией.

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