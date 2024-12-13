Названы самые полезные продукты для здоровья кишечника

Печеные яблоки и шампиньоны оказывают положительное влияние на здоровье толстого кишечника, являясь самыми полезными продуктами для этого органа.

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с "Газетой.Ru" рассказала врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.

Она отметила, что в процессе запекания яблок в них увеличивается содержание пектина - растворимой клетчатки, поддерживающей здоровье воспаленного кишечника и улучшающей его перистальтику.

"Пектин способствует выведению из организма вредных веществ, улучшает работу кишечника и помогает в борьбе с запорами. К тому же печеные яблоки обладают сорбирующими свойствами и могут косвенно способствовать снижению веса", - отметила Устинова.

Шампиньоны, в свою очередь, как рассказала специалист, содержат грибную клетчатку, которая почти не усваивается желудочно-кишечным трактом и проходит по толстому кишечнику.

"Грибная клетчатка действует как сорбент, поглощая вредные вещества и выводя их из организма. Кроме того, шампиньоны практически не содержат калорий, что делает их идеальным продуктом для худеющих. В добавок к этому, в грибах отсутствуют жиры и углеводы", - подчеркнула врач.

По ее словам, шампиньоны также помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника, так как клетчатка служит питанием для бифидо- и лактобактерий.

"Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может не только улучшить работу кишечника, но и поддержать здоровье организма в целом", - резюмировала Устинова.