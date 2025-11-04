Врач развеял мифы о чистке печени

Чистка печени - это маркетинговая псевдонаучная концепция, рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, мифы о детоксе печени он развеял в беседе с изданием "Деловой Петербург".

Неронов подчеркнул, что здоровая печень не нуждается ни в каких дополнительных чистках от токсинов или шлаков. "Естественная очистка происходит постоянно: через выработку желчи, метаболизм лекарств, гормонов, алкоголя и других веществ", - объяснил гастроэнтеролог.

Неронов отметил, что симптомы, которые сторонники чистки печени относят к признаком "зашлакованности", такие как усталость, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, проблемы с кожей и нарушения стула, в действительности могут говорить об опасных заболеваниях, а не о накоплении шлаков.

По словам врача, на самом деле такие симптомы появляются при дискинезии желчевыводящих путей, функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта, стресса, гормональных нарушениях, ВИЧ или гепатите. При этом Неронов подчеркнул, что поставить такой диагноз может только врач, ориентируясь на данные анализов и обследований.